Эктор Эрнандес
№27
Нападающий
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Команда
Альбасете
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 сент. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
2
Сельта
0
был в запасе