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Дани Пинильос
№23
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 окт. 1992 (28) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Эйбар
3 : 0
Кордоба
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3
Кордоба
0
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Кордоба
1 : 2
Райо Вальекано
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Кордоба
90'
90'
90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3
Кордоба
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Кордоба
1 : 2
Реал
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1
Реал
2
был в запасе
16.01.2015
16 янв. 2015
пт
22:45
Кордоба
1 : 1
Эйбар
16.01.2015
16 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1
Эйбар
1
был в запасе
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
21:00
Кордоба
0 : 2
Вильярреал
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
21:00
Эльче
2 : 2
Кордоба
63'
63'
63'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2
Кордоба
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
43'
43'
43'
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 12' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
минуты: 12' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
Атлетико
4 : 2
Кордоба
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Кордоба
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 1
Реал Сосьедад
80'
80'
80'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 2
Малага
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1
Малага
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
Кордоба
0 : 0
Эспаньол
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0
Эспаньол
0
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Кордоба
1 : 1
Сельта
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
Реал
2 : 0
Кордоба
17'
17'
17'
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Кордоба
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 1 тур