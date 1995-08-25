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Борха Фернандес
№28
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:15
Сельта
1 : 0
Реал Сосьедад
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
3 : 0
Сельта
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
0:05
Малага
2 : 0
Сельта
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
2
Сельта
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:15
Сельта
1 : 0
Эспаньол
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:15
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1
Эспаньол
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
0:05
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Сельта
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
был в запасе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе