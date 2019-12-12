Энцо Роко
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
16 авг. 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Бешикташ
90'
90'
90'
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вулверхэмптон
4
Бешикташ
0
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
75'
75'
75'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
75'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
18'
18'
18'
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
30'
30'
30'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе