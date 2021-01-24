Рауль Навас
№3
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 мая 1988 (33) года
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 16:00
Осасуна
3 : 1
Гранада
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
3
Гранада
1
был в запасе
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Гранада
2 : 0
Осасуна
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
2
Осасуна
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Реал
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
был в запасе
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 18:15
Осасуна
1 : 1
Алавес
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1
Алавес
1
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Эльче
2 : 2
Осасуна
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2
Осасуна
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Вильярреал
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Вильярреал
3
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Вальядолид
3 : 2
Осасуна
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3
Осасуна
2
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 18:15
Осасуна
0 : 2
Бетис
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Бетис
2
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Барселона
4 : 0
Осасуна
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Осасуна
1 : 1
Уэска
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1
Уэска
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
1 : 0
Осасуна
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Атлетико
3
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Осасуна
1 : 0
Атлетик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1
Атлетик
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:00
Эйбар
0 : 0
Осасуна
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0
Осасуна
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 13:00
Осасуна
2 : 0
Сельта
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Сельта
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
Осасуна
1 : 3
Леванте
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1
Леванте
3
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
Хетафе
1 : 0
Осасуна
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Осасуна
0
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0 : 2
Осасуна
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0
Осасуна
2
был в запасе