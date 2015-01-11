Тирасил Дангба
№18
Нападающий
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Команда
Альмерия
Гражданство
Тайланд
Дата рождения
6 июня 1988 (32) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:45
Сельта
0 : 1
Альмерия
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Альмерия
1
был в запасе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
Эйбар
5 : 2
Альмерия
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5
Альмерия
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.12.2014 01 дек. 2014 пн 22:45
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
01.12.2014 01 дек. 2014 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 22:00
Вильярреал
2 : 0
Альмерия
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 22:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2
Альмерия
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Альмерия
0 : 1
Атлетико
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
0
Атлетико
1
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Альмерия
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1
Альмерия
2
был в запасе
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 22:00
Альмерия
1 : 1
Кордоба
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 22:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1
Кордоба
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Альмерия
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс -:-
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
24.08.2014 24 авг. 2014 вс -:-
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1
Эспаньол
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 1 тур