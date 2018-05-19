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Мауро дос Сантос
№15
Защитник
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
7 июля 1989 (31) год
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3
Бетис
2
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Реал
2 : 1
Леганес
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Леганес
1
был в запасе
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Леганес
1 : 0
Сельта
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
1
Сельта
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
17:15
Леганес
0 : 1
Валенсия
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
0
Валенсия
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
Леванте
0 : 0
Леганес
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Депортиво
1 : 0
Леганес
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1
Леганес
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
3
Вильярреал
1
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
23:00
Сельта
1 : 0
Леганес
65'
65'
65'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
Севилья
2 : 1
Леганес
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:30
Малага
0 : 2
Леганес
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:45
Леганес
0 : 0
Атлетико
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леганес
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леганес
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:00
Леганес
0 : 0
Жирона
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леганес
0
Жирона
0
был в запасе
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