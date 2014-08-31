Маркос Ремесейро
№28
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 июля 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 22:00
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе