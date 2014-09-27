Мицуру Маруока
№31
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Япония
Дата рождения
6 янв. 1996 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
2
Штутгарт
2
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
2
Боруссия
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Байер
2
был в запасе