Халед Нарей
№30
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 июля 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Боруссия
3 : 0
Падерборн
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
3
Падерборн
0
был в запасе
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Байер
2
был в запасе