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Марлон Риттер
№7
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 окт. 1994 (26) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 2
Падерборн
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 75'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Падерборн
2
минуты: 1' - 75' / Германия. Бундеслига, 34 тур
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 3
Боруссия
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 87'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Падерборн
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 87' / Германия. Бундеслига, 33 тур
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Унион
1 : 0
Падерборн
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1
Падерборн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 5
Вердер
80'
80'
80'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Падерборн
1
Вердер
5
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Падерборн
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
РБ Лейпциг
1
Падерборн
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
Падерборн
1 : 6
Боруссия
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1
Боруссия
6
был в запасе
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Аугсбург
0 : 0
Падерборн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0
Падерборн
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 1
Хоффенхайм
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Падерборн
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Фортуна
0 : 0
Падерборн
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фортуна
0
Падерборн
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Падерборн
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
2
Падерборн
0
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Падерборн
1 : 2
Герта
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
1
Герта
2
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Падерборн
2 : 4
Вольфсбург
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Падерборн
2
Вольфсбург
4
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Падерборн
1 : 4
Байер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Падерборн
1
Байер
4
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
67'
67'
67'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1
Майнц
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2
Бавария
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Герта
2 : 1
Падерборн
90'
90'
90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
2
Падерборн
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Падерборн
1 : 5
Шальке-04
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1
Шальке-04
5
был в запасе
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