Марвин Шульц
№15
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 янв. 1995 (26) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Люцерн
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
КИ Клаксвик
0
Люцерн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
90'
90'
90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд