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Коронавирус
Марио Вранчич
№8
Полузащитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
23 мая 1989 (32) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Барнсли
1 : 0
Норвич Сити
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнсли
1
Норвич Сити
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
был в запасе