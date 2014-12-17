Томас Бертельс
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 нояб. 1986 (34) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Падерборн
1 : 2
Шальке-04
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Падерборн
1
Шальке-04
2
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Падерборн
0 : 0
Кельн
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Падерборн
0
Кельн
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур