Лукас-Юлиан Шолль
№15
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1
Бавария
2
был в запасе
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
был в запасе