Филипп Мюллер
№7
Нападающий
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Команда
Вехен
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1995 (26) лет
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:30
Айнтрахт
2 : 1
Гамбург
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2
Гамбург
1
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 23 тур