Эштон Гётц
№39
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 июля 1993 (27) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 16:30
Вердер
2 : 1
Гамбург
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
2
Гамбург
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
Гамбург
2 : 1
Хоффенхайм
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Боруссия
3 : 0
Гамбург
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
3
Гамбург
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 17:30
Майнц
3 : 1
Гамбург
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
3
Гамбург
1
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0 : 2
Гамбург
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0
Гамбург
2
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Гамбург
2 : 2
Вердер
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2
Вердер
2
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Гамбург
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
2
Гамбург
2
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
Кельн
3 : 0
Гамбург
40'
40'
40'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 66'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
3
Гамбург
0
минуты: 1' - 66' / Германия. Бундеслига, 9 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2
Гамбург
0
был в запасе