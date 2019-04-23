Джидеон Юнг
№33
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 сент. 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Гамбург
1 : 3
РБ Лейпциг
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Гамбург
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 19:30
Падерборн
0 : 2
Гамбург
33'
33'
33'
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Падерборн
0
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала