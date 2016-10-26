Бор Финне
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Хайденхайм
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
13 февр. 1995 (26) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 19:30
Хайденхайм
0 : 1
Вольфсбург
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хайденхайм
0
Вольфсбург
1
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
Ваттеншайд
1 : 2
Хайденхайм
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ваттеншайд
1
Хайденхайм
2
был в запасе