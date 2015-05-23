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Томас Брекер
№8
Нападающий
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Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 янв. 1985 (36) лет
Рост
187
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
минуты: 48' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 48' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
87'
87'
87'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Байер
5 : 1
Кельн
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
5
Кельн
1
был в запасе