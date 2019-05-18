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Кевин Виммер
№28
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Австрия
Дата рождения
15 нояб. 1992 (28) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2014/2015
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Ганновер-96
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фортуна
2
Ганновер-96
1
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
90'
90'
90'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3
Ганновер-96
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Майнц
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1
Майнц
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Герта
0 : 0
Ганновер-96
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
0
Ганновер-96
0
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
1
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 1
Ганновер-96
84'
84'
84'
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
Ганновер-96
2 : 3
Байер
14'
14'
14'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:30
Ганновер-96
0 : 3
Айнтрахт
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Ганновер-96
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Нюрнберг
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
2
Нюрнберг
0
был в запасе
01.02.2019
01 февр. 2019
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 3
РБ Лейпциг
01.02.2019
01 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Боруссия
5 : 1
Ганновер-96
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Вердер
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Фортуна
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0
Фортуна
1
был в запасе
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:30
Майнц
1 : 1
Ганновер-96
88'
88'
88'
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
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