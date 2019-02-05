Даниэль Мезенхелер
№37
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 июля 1995 (25) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Дуйсбург
1 : 3
Падерборн
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Дуйсбург
1
Падерборн
3
был в запасе
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Арминия
0 : 3
Дуйсбург
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Арминия
0
Дуйсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Дассендорф
0 : 1
Дуйсбург
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дассендорф
0
Дуйсбург
1
был в запасе