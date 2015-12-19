Жоэль Герецгихер
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 окт. 1995 (25) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Вердер
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2
Вердер
1
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
1
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:30
Айнтрахт
0 : 1
Дармштадт
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0
Дармштадт
1
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 3
Байер
69'
69'
69'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1
Байер
3
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Айнтрахт
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0
Айнтрахт
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Аугсбург
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Аугсбург
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 2 тур
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур