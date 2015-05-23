Марнон Буш
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 дек. 1994 (26) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Боруссия
3 : 2
Вердер
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
3
Вердер
2
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0
Боруссия
2
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 1
Вердер
09.05.2015 09 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
1
Вердер
1
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Вердер
1 : 0
Айнтрахт
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
1
Айнтрахт
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Вердер
2 : 1
Боруссия
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
2
Боруссия
1
был в запасе
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 21:30
Вердер
0 : 1
Кельн
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0
Кельн
1
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
6 : 0
Вердер
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
6
Вердер
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Фрайбург
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Вольфсбург
2 : 1
Вердер
37'
37'
37'
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
37'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Вердер
0 : 3
Шальке-04
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Аугсбург
4 : 2
Вердер
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
минуты: 58' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
4
Вердер
2
минуты: 58' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 21:30
Байер
3 : 3
Вердер
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 21:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3
Вердер
3
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Герта
2 : 2
Вердер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
2
Вердер
2
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур