Али Кадыров
№77
Нападающий
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 сент. 1992 (28) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
Рубин
2 : 1
Ахмат
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
2
Ахмат
1
был в запасе