Себастьян Эрнст
№15
Полузащитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 марта 1995 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Ганновер-96
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
2
Ганновер-96
0
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
0
Ганновер-96
1
был в запасе