Херонимо Рульи
№1
Вратарь
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 мая 1992 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2021 26 мая 2021 ср 22:00
Вильярреал
1(11) : 1(10)
Манчестер Юнайтед
26.05.2021 26 мая 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, Финал
Вильярреал
1(11)
Манчестер Юнайтед
1(10)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, Финал
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
Вильярреал
2 : 1
Арсенал
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Вильярреал
2 : 1
Динамо
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вильярреал
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала