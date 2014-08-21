Гекхан Карадениз
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
2 мая 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:00
Трабзонспор
2 : 0
Ростов
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
2
Ростов
0
был в запасе