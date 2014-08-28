Батухан Артарслан
№16
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
25 мая 1994 (27) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:00
Ростов
0 : 0
Трабзонспор
88'
88'
88'
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Ростов
0
Трабзонспор
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд