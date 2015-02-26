Ибрахим Демир
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
2 сент. 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Наполи
1 : 0
Трабзонспор
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Наполи
1
Трабзонспор
0
был в запасе
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Трабзонспор
0 : 4
Наполи
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Трабзонспор
0
Наполи
4
был в запасе