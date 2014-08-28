Гауссу Фофана
№26
Нападающий
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Команда
Омония
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
14 апр. 1984 (37) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
Омония
1 : 2
Динамо
62'
62'
62'
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
Динамо
2 : 2
Омония
60'
60'
60'
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
60'
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд