Онисифорос Рушиас
№8
Нападающий
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Команда
Омония
Гражданство
Кипр
Дата рождения
15 июля 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Кипр
1
Словения
0
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
был в запасе