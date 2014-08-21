Мариус Деметриу
№7
Нападающий
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Команда
Омония
Гражданство
Кипр
Дата рождения
25 дек. 1992 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
был в запасе