Нуну Ассиш (Нуну Ассиш Лопеш де Алмейда)
№21
Полузащитник
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Команда
Омония
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 нояб. 1977 (43) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
Омония
1 : 2
Динамо
84'
84'
84'
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд