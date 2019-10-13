Маргаса (Ренату Жоау Инасиу Маргаса)
№28
Защитник
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Команда
Омония
Гражданство
Кипр
Дата рождения
17 июля 1985 (35) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
Кипр
0 : 5
Россия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 35' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Кипр
0
Россия
5
минуты: 35' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Россия
1 : 0
Кипр
63'
63'
63'
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Россия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Кипр
0
Бельгия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019 21 марта 2019 чт 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
был в запасе