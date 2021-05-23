Рубен Невеш (Рубен Диого да Силва Невеш)
№8
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 марта 1997 (24) года
Рост
180
В 2014 году стал самым юным португальцем в истории ЛЧ, а через год – самым юным капитаном в этом турнире.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
03.05.2021 03 мая 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Фулхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
85'
85'
85'
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
37'
37'
37'
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Вулверхэмптон
02.03.2021 02 марта 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
73'
73'
73'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 23:00
73'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
53'
53'
53'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
53'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
45'
45'
45'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
45'
48'
45'
48'
45'
48'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
45'
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
14'
14'
14'
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
14'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур