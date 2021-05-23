Рубен Невеш (Рубен Диого да Силва Невеш) №8 Полузащитник Подписаться

Команда Вулверхэмптон

Гражданство Португалия

Дата рождения 13 марта 1997 (24) года

Рост 180

В 2014 году стал самым юным португальцем в истории ЛЧ, а через год – самым юным капитаном в этом турнире.