Лиам Хендерсон
№8
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 апр. 1996 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Торино
3 : 1
Лечче
89'
89'
89'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала