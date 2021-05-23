Джейсон Денайе №5 Защитник Подписаться

Команда Лион

Гражданство Бельгия

Дата рождения 28 июня 1995 (25) лет

В 13 лет из форварда – в защитника. Вспоминал, как в интернате тренировался в жестких условиях почти без свободного времени и босиком, причем даже зимой.