Жига Живко
№36
Защитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
21 июля 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
Спортинг
3 : 1
Марибор
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
3
Марибор
1
был в запасе
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
Марибор
1 : 1
Спортинг
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Марибор
1
Спортинг
1
был в запасе