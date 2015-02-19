Фредерик Берстинг
№25
Полузащитник
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Команда
Ольборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Ольборг
1 : 3
Брюгге
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ольборг
1
Брюгге
3
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала