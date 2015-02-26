Каспер Педерсен
№32
Защитник
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Команда
Ольборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
21 апр. 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Брюгге
3 : 0
Ольборг
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
3
Ольборг
0
был в запасе
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Ольборг
1 : 3
Брюгге
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ольборг
1
Брюгге
3
был в запасе