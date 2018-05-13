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Александр Карницкий
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
14 февр. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1
Динамо
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
был в запасе
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
Ахмат
1 : 0
Тосно
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
1
Тосно
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тосно
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
минуты: 29' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Тосно
1
минуты: 29' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тосно
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
6
Тосно
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 1
Тосно
90'
90'
90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
41'
41'
41'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
3
Тосно
1
был в запасе
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