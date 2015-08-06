Лестер Пелтье
№77
Нападающий
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Команда
Слован
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
13 сент. 1988 (32) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
33'
33'
33'
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
3
Краснодар
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Краснодар
2 : 0
Слован
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Краснодар
2
Слован
0
был в запасе