Мартин Враблец
№28
Защитник
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Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
13 янв. 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Янг Бойз
5 : 0
Слован
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
5
Слован
0
был в запасе