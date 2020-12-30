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Юссуф Коне
№18
Защитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Мали
Дата рождения
5 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:30
Эльче
1 : 1
Реал
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1
Реал
1
был в запасе
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
Эльче
2 : 2
Осасуна
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2
Осасуна
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0
Гранада
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0
Эльче
0
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 1
Эльче
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3
Эльче
1
был в запасе
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2
Валенсия
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Эльче
0 : 0
Уэска
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 38'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0
Уэска
0
минуты: 1' - 38' / Испания. Примера, 5 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 4 тур