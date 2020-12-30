Юссуф Коне
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Эльче
Гражданство
Мали
Дата рождения
5 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:30
Эльче
1 : 1
Реал
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1
Реал
1
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Эльче
2 : 2
Осасуна
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2
Осасуна
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0
Гранада
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0
Эльче
0
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:00
Бетис
3 : 1
Эльче
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3
Эльче
1
был в запасе
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2
Валенсия
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
Эльче
0 : 0
Уэска
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 38'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0
Уэска
0
минуты: 1' - 38' / Испания. Примера, 5 тур
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 22:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 4 тур