Йонес Фельфель
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
24 нояб. 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Копенгаген
1 : 5
Торино
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
1
Торино
5
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур