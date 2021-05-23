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Даниэль Амарти
№13
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Гана
Дата рождения
21 дек. 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лестер Сити
2 : 4
Тоттенхэм
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
4
был в запасе
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
90'
90'
90'
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Лестер Сити
1
был в запасе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
был в запасе
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
22:00
Лестер Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лестер Сити
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
Лестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
87'
87'
87'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
87'
87'
87'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
87'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
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