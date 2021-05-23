Даниэль Амарти
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лестер Сити
Гражданство
Гана
Дата рождения
21 дек. 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лестер Сити
2 : 4
Тоттенхэм
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
4
был в запасе
18.05.2021 18 мая 2021 вт 22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
90'
90'
90'
18.05.2021 18 мая 2021 вт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Лестер Сити
1
был в запасе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
был в запасе
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 22:00
Лестер Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лестер Сити
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
Лестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
87'
87'
87'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
87'
87'
87'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
87'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе