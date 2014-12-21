Франко Муссис
№28
Полузащитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 апр. 1992 (29) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Милан
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1
Милан
0
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Чезена
0 : 3
Дженоа
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0
Дженоа
3
был в запасе
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 22:45
Дженоа
1 : 1
Палермо
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1
Палермо
1
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Удинезе
2 : 4
Дженоа
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2
Дженоа
4
был в запасе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Дженоа
1 : 0
Ювентус
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Ювентус
0
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Дженоа
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Дженоа
2
был в запасе
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 21:45
Дженоа
1 : 1
Эмполи
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Эмполи
1
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Парма
1 : 2
Дженоа
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1
Дженоа
2
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Верона
2 : 2
Дженоа
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
2
Дженоа
2
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Лацио
0
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Дженоа
1 : 2
Наполи
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
1
Наполи
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур