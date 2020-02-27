Вандерсон (Вандерсон Кристальдо Фариас)
№88
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
2 янв. 1988 (33) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Интер
2 : 1
Лудогорец
70'
70'
70'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
2
Лудогорец
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
61'
61'
61'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лудогорец
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала