Валентин Лемнару
№19
Нападающий
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
24 июня 1984 (36) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
3 : 1
Стяуа
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
3
Стяуа
1
был в запасе